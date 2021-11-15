Новосибирцы жалуются на проблемы с получением QR-кода «Госуслугах»

Новосибирцы пожаловались на проблемы с получением QR-кода о вакцинации от коронавируса через «Госуслуги». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы пожаловались на проблемы с получением QR-кода о вакцинации от коронавируса через «Госуслуги». Люди жалуются на то, что сайт «зависает» при попытке зайти в аккаунт, а потом и вовсе выдает ошибку. А у некоторых сибиряков на сайте отображается недостоверная информация о статусе вакцинации.

У некоторых людей сайт отказывался загружаться. Фото: Скриншот gosuslugi.ru

— Я поставил прививку дважды, соответственно у меня должен был появиться QR-код на «Госуслугах». Но сайт мне сообщает, что я, якобы, вакцинирован только один раз и кода у меня нет, — рассказал читатель КП-Новосибирск. — Жалобу я уже отправил насчет этой ситуации, но мне пока не ответили.

На сайте сообщается, что человек был вакцинирован один раз, хотя на самом деле вакцинацию он завершил полностью. Фото: Скриншот gosuslugi.ru

Напомним, с 12 ноября QR-коды в Новосибирской области необходимо предъявлять в заведениях общепита, гостиницах, базах отдыха, культурных и спортивных учреждениях, а также кинотеатрах, где количество посетителей составляет более ста человек. Заменить код можно бумажной справкой о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более трех дней назад или справке о перенесенном не более полугода назад ковиде.

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