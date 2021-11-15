В новосибирских вузах студентов пока пускают на занятия без QR-кодов

Введение новых антиковидных мер будет зависеть от числа заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области с 12 ноября система QR-кодов начала действовать в общепите, гостиницах и на базах отдыха. Также код могут потребовать в культурных и спортивных учреждениях. А вот городские вузы пока что не спешат озадачивать студентов этой практикой. В Минобренауки заявили, что вводить эту систему учебные учреждения могут на свое усмотрение, ориентируясь на эпидситуацию в регионе.

КП-Новосибирск связалась с несколькими вузами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с QR-кодами.

— В нашем вузе ситуация пока что стабильная и нет необходимости вводить QR-коды, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов. — Если же в какой-то момент ситуация ухудшится, то вуз может пересмотреть свое решение.

Не планируют пока что вводить QR-коды и в НГПУ. Об этом КП-Новосибирск также сообщили в пресс-службе вуза.

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