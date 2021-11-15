Хищение в сговоре с ответственным лицом предотвращено

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

14 ноября в 23.30 бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ получили сигнал тревоги из пекарни на улице Королева в Дзержинском районе. По прибытии было обнаружено, что трое неизвестных пытаются похитить и вывезти на двух легковых автомобилях несколько мешков сахара, муки, макаронных изделий. Предположительно, кража была хорошо подготовлена и совершалась в сговоре с кладовщиком, отвечающим за сохранность продукции. Всю криминальную компанию задержали и передали сотрудникам полиции. Сумма предотвращенного ущерба устанавливается.

12 ноября в 13.51 работники службы внутренней безопасности супермаркета передали в дежурную часть ГВАРДИИ ориентировку на вора, специализирующегося на корме для кошек. Им оказалась постоянная посетительница магазина - бабушка божий одуванчик. За рецидивисткой множество преступных эпизодов, в каждом из которых было вынесено из магазина по 10 - 12 пакетиков корма стоимостью 14 рублей каждый. И таких эпизодов накопилось немало. Задержание бабушки теперь вопрос времени, а квалифицировать данные серийные правонарушения предстоит компетентным органам.

Одновременно две женщины, промышляющие воровством, были задержаны «гвардейцами» 12 ноября в 17.16 в супермаркете Октябрьского района. Несмотря на то, что пойманы они были в одно время и в одном месте, выяснилось, что между собой дамы не знакомы и действовали в одиночку. Помимо склонности к воровству обеих похитительниц связывали вкусовые пристрастия: похитить они пытались спиртные напитки. Также совпал и возраст воровок - обе оказались 1972 года рождения. Задержанные были переданы сотрудникам полиции.

13 ноября в магазине Октябрьского района за попытку совершения кражи бутылки водки охранниками был задержан мужчина 1990 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и освободившийся в августе этого года из колонии после проведенных там 8,5 года. Задержанный, оказавшийся уроженцем Кемеровской области, был передан полицейским.