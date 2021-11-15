Газпромбанк в первом полугодии нарастил портфель по банковскому сопровождению контрактов

Фото: Газпромбанк.

Применение банковского сопровождения за отчетный период позволило выявить и предотвратить нецелевые платежи на сумму 75 млрд. рублей, говорится в сообщении банка.

В результате роста бизнес по банковскому сопровождению Газпромбанка стал одним из основных источников пополнения ликвидности, так как среднеквартальные остатки средств клиентов до востребования увеличились во втором квартале на 48%.

Рост произошел за счет развития отношений с компаниями, которые уже используют данный инструмент, а также благодаря привлечению новых клиентов. Так портфель девелоперских проектов вырос на 130%, до 158 млрд рублей, отмечается в сообщении кредитной организации. Также новым трендом становится банковское сопровождение фондов капитального ремонта, где необходим контроль расходов подрядных организаций.

– Мы, как и прежде, сосредоточены на дальнейшем развитии. Рост портфеля по итогам первого полугодия превосходит наши ожидания – компании продолжают активно внедрять банковское сопровождение контрактов, что связано с запросом на оптимизацию финансовой и закупочной политики, стремлением к повышению прозрачности при реализации инвестиционных программ, а также развитием технологий и сервисов банковского сопровождения в Газпромбанке, – прокомментировал исполнительный вице-президент – начальник департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников.

Он подчеркнул, что текущий результат подтверждает намерение клиентов банка реализовывать инвестиционные проекты высокими темпами, несмотря на пандемию, сохраняя устойчивое финансовое положение своих подрядных организаций.