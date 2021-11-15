В Новосибирске женщина неожиданно родила пять детей за два года

Девчонки-тройняшки появились на свет два года назад. Фото: instagram.com/3trio_mama

В этой истории каждый факт кажется просто невероятным. Жительница Новосибирска, 42-летняя Виктория Алексеева, впервые стала мамой 20 лет назад. Спустя годы, женщина снова захотела родить ребенка, но им с мужем поставили диагноз бесплодие. Пара не отчаивалась.

— Мне уже было тогда 39 лет. И мы сознательно пошли на экстракорпоральное оплодотворение. Попытка оказалась успешной и я забеременела. Правда, врач был в шоке, увидев, что в одной плаценте сразу три ребенка. Это очень большая редкость. Были, конечно, риски, но мы справились. Два года назад на свет появились наши девчонки, — рассказала КП-Новосибирск Виктория Алексеева.

А через год, прямо во время новогоднего застолья, сибирячка снова ощутила себя беременной. Это стало настоящей неожиданностью для семьи.

— Помню, что ем конфеты, а ощущаю вкус рыбы. Сделала тест и выяснилось, что мое бесплодие это миф. Мы решили рожать, — говорит женщина.

А вскоре Виктория родила еще двойняшек сыновей. Фото: instagram.com/3trio_mama

Следующая беременность снова стала сюрпризом для врачей. Выяснилось, что у Алексеевых будет двойня.

— Такой случай один на миллион. Я нисколько не жалею, что у нас теперь есть эти мальчишки. Хотя мы с мужем никогда не планировали стать многодетными. Думали, что родим еще ребеночка себе и все. А получилось вот так уникально, — добавляет Виктория.

Сейчас в семье всего шестеро детей. Младшие девочки — Лариса и София уже ходят в детский сад, к ним скоро присоединиться и третья сестра — Таисия. Груднички-мальчишки пока только учатся сидеть, но уже дружно держат головы и познают этот мир. У их мамы пока нет ни минуты покоя, заботиться о малышах ей помогает их бабушка пока глава семейства трудится на работе.

— Сейчас, конечно, тяжело, но я надеюсь, что с годами станет легче. У нас обязательно получится вырастить и воспитать достойных детей, — говорит многодетная мама.

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