Александр Тарасов занял должность главы Баганского района Новосибирской области

В должность новый глава вступил 15 ноября 2021 года. Фото: Администрация Баганского района

В Новосибирской области на оперативном совещании правительства губернатор Андрей Травников назначал нового главу Баганского района. Им стал Александр Тарасов.

— Александр Владимирович Тарасов вступил в должность с 15 ноября 2021 года, — сообщили в администрации Баганского района.

Ранее Александр Тарасов временно исполняя полномочия главы Баганского района. До него эту должность занимал Виктор Бамбух, пока не ушел с поста в августе 2021 года по собственному желанию.

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