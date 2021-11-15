В Новосибирской области от коронавируса умер 33-летний мужчина

В Новосибирской области по данным на 15 ноября ковидом заболели еще 402 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области по данным на 15 ноября ковидом заболели еще 402 человека. Всего в регионе зарегистрировано 76 768 случаев заболевания, в том числе — у 7 776 детей. С выздоровлением были выписаны 55 919 пациентов.

— Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 33 года, 49 лет,74 года, 75 лет, 82 года, 91 год и женщины в возрасте 47 лет, 50 лет, 51 год, 54 года, 58 лет, 66 лет, 68 лет, 81 год, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 582 человека, — сообщили в областном оперштабе.

В больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас находятся 3 973 пациента, в том числе — 57 детей. В реанимации лежат 422 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 67 пациентов.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 ноября была введена система QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Теперь коды необходимо показывать не только в культурных и спортивных учреждениях, но и в заведениях общепита, гостиницах и на базах отдыха.

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