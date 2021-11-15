В Новосибирской области три женщины отравились угарным газом в частном доме.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области три женщины отравились угарным газом в частном доме. Трагедия произошла в поселке Койниха Искитимского района. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.
— По факту обнаружения в частном доме тел трех женщин 63, 50 и 48-лет с признаками отравления угарным газом проводится уголовно-процессуальная проверка, — сообщили в областном Следственном комитете. — Следователи уже выехали на место происшествия, по данному факту назначены судебно-медицинские экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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