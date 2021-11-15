В Новосибирской области три женщины отравились угарным газом в частном доме. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области три женщины отравились угарным газом в частном доме. Трагедия произошла в поселке Койниха Искитимского района. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

— По факту обнаружения в частном доме тел трех женщин 63, 50 и 48-лет с признаками отравления угарным газом проводится уголовно-процессуальная проверка, — сообщили в областном Следственном комитете. — Следователи уже выехали на место происшествия, по данному факту назначены судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.