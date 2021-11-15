2ГИС составил карту аварийных участков на дорогах Новосибирска

Карту аварийных точек на дорогах Новосибирска выпустил сервис 2ГИС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Карту аварийных точек на дорогах Новосибирска выпустил сервис 2ГИС. Она позволяет наглядно продемонстрировать, где в городе чаще всего происходят ДТП.

— Мы собрали такие участки на тепловой карте ДТП. На карте не отображаются ДТП в реальном времени. Это накопленная статистика, которая обновляется раз в квартал, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Вот так выглядит карта аварийных участков на дорогах Новосибирска. Фото: 2gis.ru

Так, если судить по тем точкам, которые отмечены на карте сейчас, одними из самых аварийных мест в городе являются Красный проспект, проспект Карла Маркса, улица Титова, Немировича-Данченко, Гоголя и Кошурникова.

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