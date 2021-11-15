В Новосибирск придет похолодание до -17 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирск придет похолодание до -17 градусов. По прогнозам синоптиков, похолодание придет в город уже в среду, 17 ноября.

— Первое резкое похолодание ожидает новосибирцев уже во вторник, 16 ноября. Ночью в этот день температура воздуха опустится до -10…-12 градусов. Днем станет немного теплее — до -8…-10 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидроментцентр. — В среду, 17 ноября, температура воздуха ночью опустится вплоть до -15…-17 градусов, днем — до -8…-10. Немного теплее станет в четверг, 18 ноября: ночью температура воздуха составит -11…-13 градусов, днем — -6…-8 градусов. На протяжении всех трех дней в регионе будет пасмурно, во вторник возможен снегопад, в среду ожидается преимущественно без осадков, в четверг небольшой снег возможен ночью.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Кроме всего прочего, они обещают снегопад на протяжении всех трех дней.

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