В Новосибирской области серьезно наращивают темпы вакцинации от ковида

В Новосибирской области серьезно наращивают темпы вакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 15 ноября, на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области в том числе обсуждали и увеличение темпов вакцинации в регионе. Речь шла о расширении возможности граждан принять участие в масштабной вакцинации.

О ходе массовой прививочной кампании в Новосибирской области доложил министр регионального здравоохранения Константин Хальзов.

По его словам, сейчас в области при содействии Минздрава действуют 92 прививочных пункта. Кроме того, дополнительно открыли 144 кабинета, 40 из них заработали в течение последних 14 дней. В области также доступны 89 мобильных бригад — они вакцинируют сотрудников предприятий, а также организаций. Помимо этого, 25 пунктов вакцинации есть в ТЦ — так, на днях один из них открыл свои двери в новосибирском ТРЦ «Аура».

— Чтобы можно было записаться на вакцинацию, работают 132 виртуальных кабинета, отражающихся в Медицинской информационной системе, а также максимально открываются слоты на сайте Госуслуг, чтобы граждане смогли записаться на вакцинацию, напомнили в Правительстве Новосибирской области.

Известно также, партии вакцин стабильно поступают в регион. В общей сложности область получила 1 миллион 227 тысяч доз препарата. По данным Минздрава, первым компонентом привились уже 1 миллион 25 тысяч 80 сибиряков. А полностью прошли прививочный курс — 863 тысячи 127 человек.

Напомним, с 12 октября в Новосибирской области объявили массовую вакцинацию для отдельных категорий граждан. С этого момента темпы вакцинации в области серьезно выросли.

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