В Новосибирске водитель иномарки устроил дрифт на парковке ТЦ и влетел в столб. Фото: "АСТ-54".

Дрифт на парковке у ТЦ «Лента» на Большевистской улице обернулся для водителя «Субару» провалом. Его маневры завершились столкновением со столбом. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— Зимой надо быть аккуратнее. Там вот гоняет один, а этот уже конкретно отгонялся! — говорит автор кадров с места аварии, которые появились в группе «АСТ-54».

Как рассказал в соцсети очевидец ДТП, от маневров дрифтера пострадала и его машина. По словам сибиряка, сначала гонщик задел его авто, а затем врезался в столб. Дожидаться разбирательств, по словам свидетеля, новосибирец не стал — с места аварии любитель дрифта уехал.

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