Погода в Новосибирске на 16 ноября 2021 года: похолодает до -12

Вместе со снегопадов в город придут морозы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 16 ноября 2021 года: зима приближается, и в город возвращаются морозы и снегопад.

— В ночь на вторник резко похолодает до -10...-12 градусов, днем будет -8…-10. Будет переменная облачность, с юго-восточным ветром до 3-8 метров в секунду. Ночью местами снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах будет гололед, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью похолодает до -23, в юго-восточных районах будет около -7…-12 градусов. Днем будет около -11…-16. В восточных районах области выпадет снег, в остальных районах осадков не обещают.

«Яндекс.Погода» дает похожий прогноз, но обещает снегопад в течение всех суток. Температура днем составит -10…-13 градусов.

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