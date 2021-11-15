В Новосибирской области 62 класса ушли на карантин из-за коронавируса

Из-за коронавируса пришлось перевести детей на дистанционку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области из-за коронавируса 62 класса ушли на дистанционное обучение. Об этом на оперативном совещании 15 ноября заявил министра образования Сергей Федорчук.

— По состоянию на 14 ноября выявлено 109 заболевших в школах — 81 ребенок и 28 взрослых. 62 класса переведены на дистанционное обучение, а это порядка 46 образовательных учреждений, — сообщил он.

На больничном находятся 1292 школьных сотрудника, из них 56 человек из-за ковида, оставшиеся с ОРВИ.

В детсадах ситуация следующая: ковид диагностирован у 53 человек: 22 ребенка и 33 взрослых.

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