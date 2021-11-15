В Новосибирске поймали 23-летнюю девушку, сбывающую наркотики вблизи железнодорожных станций

В Новосибирске поймали 23-летнюю двушку, сбывающую наркотики вблизи железнодорожных станций. Фото: УТ МВД СФО.

В Новосибирске транспортные полицейские задержали 23-летнюю девушку. Она попалась на сбыте наркотиков через тайники-закладки вблизи железнодорожных станций. Ранее сибирячка не была судима. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.

— Транспортные полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемой несколько десятков свертков с запрещенным веществом, а также мобильный с координатами тайников-закладок. Проведенное криминалистическое исследование установило, во всех свертках был спрятан N-метилэфедрон, массой почти четырнадцать граммов. Со слов задержанной, заниматься незаконным сбытом наркотических средств она начала в сентябре 2021, — уточнили в ведомстве.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

На время следствия наркодилершу отправили в СИЗО.

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