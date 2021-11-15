В Новосибирске на строительство нового здания лицея №185 потратят 1,3 миллиарда рублей

Школа будет готова в 2023 году
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
В Новосибирске власти планируют потратить 1,3 миллиарда рублей на строительство нового здания лицея №185 на улице Тургенева, 84. Строить его будут на месте старого здания учебного заведения. Планируется, что в новом здании будет даже бассейн.
— Планируемый срок ввода в эксплуатацию школы — 4 квартал 2023 года, — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Из областного бюджета на строительство школы будет выделено 751,3 миллиона рублей. На время строительных работ учащиеся лицея №185 будут заниматься в ближайших школах района.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер