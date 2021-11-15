В Новосибирске не хватает строителей и медиков

В области наблюдается дефицит медиков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске наблюдается дефицит работников медперсонала и строителей. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

— Самые дефицитные кадры в Новосибирской области — это медики, рабочий персонал, строители. На одно предложение о работе в этих профессиях приходится, в лучшем случае, одно резюме, — пришли к выводу специалисты.

На ряду с этими профессиями, не хватает специалистов по продажам, также высокий спрос остается на специалистов по страхованию, домашний персонал, банковских работников, сотрудников ресторанно-гостиничной сферы, ИТ-специалистов, водителей, маркетологов, кадровиков.

— Работодатели испытывают сложности с закрытием вакансий в разгар бизнес-сезона, когда от укомплектованности команд зависит эффективность бизнеса, — поясняет руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Стоит отметить, что в Новосибирской области количество актуальных вакансий в октябре текущего года на 52% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года.

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