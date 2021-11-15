В Новосибирской области восьмую неделю подряд фиксируют рост заболеваемости коронавирусом

Лишь за продую неделю ковидом заразились 2806 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области восьмую неделю подряд наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

— С ковидом ситуация сложная и напряженная. Восьмую неделю мы отмечаем рост количества случаев заражения. За прошедшую неделю число заражений составило 2806, а это больше предыдущей недели практически на 5%. Стоит отметить, что темпы недельные у нас снизились, как в Новосибирске, так и в Новосибирской области. Тем не менее все ограничительные и профилактические мероприятия необходимо проводить в полном объеме, — заявил он.

Также Щербатов отметил, что в регионе есть большое количество пациентов с симптомами ОРВИ.

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