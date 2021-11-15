Жителя Новосибирской области будут судить за гибель в ДТП 16-летней девушки

В Новосибирской области будут судить 47-летнего мужчину, виновного в гибели 16-летней девочки. Его обвиняют по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В отношении сибирка завершили расследование уголовного дела.

— Следователи установили, 21 августа 2021 года в Кочковском районе Новосибирской области на 221-м километре трассы К-17 водитель автомобиля «УАЗа Патриот», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. В результате аварии пострадали 3 человека. Двое мужчин от госпитализации отказались. А 16-летняя девочка умерла в автомобиле скорой помощи по пути в больницу, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Виновника на время следствия отправили в СИЗО. Вину в содеянном он признал.

Сейчас в отношении сибиряка собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд. Там его рассмотрят по существу.

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