В СГК назвали причины сбоев с отоплением на левом берегу в Новосибирске

Проблема в отсутствии тепла – дефекты труб
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В СГК объяснили, почему возникли проблемы с отопление на левом берегу Новосибирска.
— 35% от общего количества дефектов приходится именно на левобережную часть города. Здесь было 280 порывов труб с начала отопительного сезона, в том числе 61 — на магистральных трубопроводах, которые снабжают теплоносителем по нескольку сотен многоквартирных домов. Основные магистральные трубопроводы проложены 50-60 лет назад и выработали свой ресурс, — расказали КП-Новосибирск в СГК..
На левом берегу новосибирцы получают тепло из трех источников — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная, которые соединены трубами в единую систему. Из этих объединенных коммуникаций теплоноситель доставляется жителям домов. Крупные дефекты на магистральном трубопроводе могут создавать проблемы потребителям сразу всех районов левого берега.
Чтобы решить проблему с отсутствием тепла, компания предлагает увеличить объемы перекладки теплосетей, а также увеличить эффективность оборудования тридцати пяти центральных тепловых пунктов, к которым подключены 366 объектов, в основном жилых домов. Программа уже была продемонстрирована властям города.
Всего с начала отопительного сезона специалисты СГК устранили 860 повреждений. Это на 10% больше, чем в прошлом году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер