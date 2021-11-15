В СГК назвали причины сбоев с отоплением на левом берегу в Новосибирске

Проблема в отсутствии тепла – дефекты труб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СГК объяснили, почему возникли проблемы с отопление на левом берегу Новосибирска.

— 35% от общего количества дефектов приходится именно на левобережную часть города. Здесь было 280 порывов труб с начала отопительного сезона, в том числе 61 — на магистральных трубопроводах, которые снабжают теплоносителем по нескольку сотен многоквартирных домов. Основные магистральные трубопроводы проложены 50-60 лет назад и выработали свой ресурс, — расказали КП-Новосибирск в СГК..

На левом берегу новосибирцы получают тепло из трех источников — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная, которые соединены трубами в единую систему. Из этих объединенных коммуникаций теплоноситель доставляется жителям домов. Крупные дефекты на магистральном трубопроводе могут создавать проблемы потребителям сразу всех районов левого берега.

Чтобы решить проблему с отсутствием тепла, компания предлагает увеличить объемы перекладки теплосетей, а также увеличить эффективность оборудования тридцати пяти центральных тепловых пунктов, к которым подключены 366 объектов, в основном жилых домов. Программа уже была продемонстрирована властям города.

Всего с начала отопительного сезона специалисты СГК устранили 860 повреждений. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

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