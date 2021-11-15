Бывшего мэра Новосибирска назначили зампредом комитета в Совфеде. Фото: архив КП.

Владимира Городецкого, экс-мэра Новосибирска, назначили зампредседателя комитета в Совфеде. Информацию об этом озвучили на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 15 ноября.

Как сообщил губернатор Андрей Травников, новый статус Владимира Городецкого еще 10 ноября утвердили в Совете Федерации.

— Комитет избрал его первым заместителем председателя комитета, — уточнил Андрей Травников на оперативном совещании.

Известно, сейчас экс-мэр Новосибирска занимается государственной жилищной политикой, федеративным устройством, государственной национальной и региональной политикой и другим.

Напомним, Городецкий избирался мэром города на три срока подряд, с 2000 года. А в сентябре 2014 его назначили губернатором Новосибирской области.

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