Бывшего мэра Новосибирска назначили зампредом комитета в Совфеде. Фото: архив КП.
Владимира Городецкого, экс-мэра Новосибирска, назначили зампредседателя комитета в Совфеде. Информацию об этом озвучили на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 15 ноября.
Как сообщил губернатор Андрей Травников, новый статус Владимира Городецкого еще 10 ноября утвердили в Совете Федерации.
— Комитет избрал его первым заместителем председателя комитета, — уточнил Андрей Травников на оперативном совещании.
Известно, сейчас экс-мэр Новосибирска занимается государственной жилищной политикой, федеративным устройством, государственной национальной и региональной политикой и другим.
Напомним, Городецкий избирался мэром города на три срока подряд, с 2000 года. А в сентябре 2014 его назначили губернатором Новосибирской области.
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