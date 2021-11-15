Новосибирский депутат Светлана Каверзина отрицает, что заразилась коронавирусом

По словам депутата она никогда не болела ковидом Фото: Виталий ТИМКИВ

Депутат горсовета Светлана Каверзина заявила, что не болела коронавирусом, как утверждают в некоторых пабликах. Пост об этом она выложила к себе на страницу в соцсетях.

— Я ковидом не болела. За все время с декабря 2020 (когда поставила прививку). И простудой не болела. И ни дня на больничном не провела. Пропустила 1 день работы, когда подвернула ногу. По записям можно видеть, что я не выпадаю из рабочего ритма, — написала она.

Женщина просит не распространять о ней недостоверную информацию. Ей также непонятно, кто занимается распространением подобных слухов.

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