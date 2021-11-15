В Новосибирске разрушился асфальт на улице Ватутина

Асфальт частично разрушился. Фото: Сергей Воронов

В Новосибирске на улице Ватутина разрушился асфальт на проезжей части: очевидцы поделились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» кадрами, на которых видны глубокие ямы.

— Ненадолго хватило асфальта, который был уложен на улице Ватутина. Спустя несколько дней покрытие уже испещрено ямками, — пишет автор поста.

Автоэксперт Сергей Воронов свое недовольство состоянием дороги он выразил на своей странице в Facebook: он также опубликовав несколько фотографий с разрушенным асфальтом. Специалист выразил сомнения относительно использованных новых технологий и толщины покрытия.

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