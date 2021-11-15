В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого мужчину

Мужчина получил смертельные травмы. Фото: стоп-кадр с видео.

В Новосибирске в Кировском районе под окнами многоэтажки обнаружили мертвого мужчину. ЧП произошло вечером 14 ноября: об этом стало известно из Телеграм-канала «Инцидент Новосибирск».

— Мужчина на вид примерно лет 30, получил травмы не совместимые с жизнью, — сообщили КП-Новосибирск главный врач скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Все случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения, теперь в произошедшем разбираются правоохранители.

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