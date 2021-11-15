Новосибирцы выбросили мусор из окна и разбили припаркованную машину. Фото: "АСТ-54".

Жители дома 66/8 на улице Фадеева выбросили мусор из окна. Пакет с отходами упал на припаркованную машину и разбил ее. Владелец авто намерен найти наглых жильцов и привлечь их к ответственности — он обратился в полицию.

— Написал заявление в полицию, сказали ждать звонка участкового. На мой вопрос, что делать дальше, ответили, что можно уже менять стекло, хотя не провели расследование должным образом, — рассказал сибиряк в группе «АСТ-54».

Мужчина был уверен, пакет заберут на экспертизу. В полиции, по его словам, ему лишь предложили избавиться от него.

Подписчики паблика посоветовали новосибирцу разобрать мусор и найти в нем чеки. По их мнению, это поможет найти виновников.

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