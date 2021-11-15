Из Новосибирска в Таиланд вылетел первый самолет после возобновления авиасообщений

Самолет задержался на два часа
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из Новосибирска на Пхукет направился первый рейс после возобновления авиасообщений с Таиландом.
По информации онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, самолет авиакомпании S7 Airlines должен был вылететь в Таиланд в 12:40 по местному времени, однако полет состоялся лишь в 14:48.
Известно, что после восстановления авиасообщений рейсы из Новосибирска на Пхукет будут направляться раз в неделю по субботам.
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