Погода в Новосибирске на 15 ноября 2021 года: похолодает до минус 20 градусов

В Новосибирск придет похолодание. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На календаре - середина ноября, а это значит, что в Новосибирск совсем скоро придут морозы. Синоптики обещают похолодание уже в понедельник, 15 ноября.

- Днем по области ожидается 0 - минус 5 градусов (в некоторых районах - до минус 10 градусов), в ночь на вторник похолодает до минус 10 - минус 15 градусов (в северных районах - до минус 20 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается мокрый снег, на дорогах будет гололед.

Днем во вторник в области будет минус 6 - минус 11 градусов (в некоторых районах - до минус 15 градусов).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.