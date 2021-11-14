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Общество14 ноября 2021 17:15

Новосибирская пенсионерка из-за ошибки в документах оказалась на подселении в собственной квартире

И теперь ей надо дважды платить за капремонт
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Пенсионерка говорит, что вынуждена платить взнос за комнату как за квартиру

Пенсионерка говорит, что вынуждена платить взнос за комнату как за квартиру

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирская пенсионерка Татьяна выкупила последнюю комнату в коммуналке, но ее оформили отдельным объектом. И спустя два года у женщины из-за этого начались неприятности.

— В октябре прошлого года я выкупила последнюю комнату в трехкомнатной квартире, до этого 37 лет жила на подселении с пьющим соседом. В МФЦ меня не спросили и оформили ее как отдельный объект недвижимости. Переоформлять отказались, а теперь я обнаружила долг в 3,8 тысяч рублей за капремонт. Оказалось, что квартира осталась коммунальной, я у себя самой живу на подселении и платить должна за капремонт как за целую квартиру, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Квартира находится в трехэтажке на Мочищенском шоссе,12. Остальные две комнаты разделены между пенсионеркой и двумя ее взрослыми детьми. Юрист посоветовал оформить дарственную, чтобы Татьяна могла объединить квартиру и стать собственницей.

— В МФЦ мне только сказали, что «незнание законов не освобождает от ответственности». Мне обидно, что со мной так поступили, у меня нет 40 тысяч на оформление дарственной, я даже не могу делать ремонт. Я написала письмо в приемную мэра Новосибирска, они обещали помочь через месяц, — рассказала Татьяна.

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