Умер Владимир Казанцев – актер, игравший Городовичка

Владимиру Казанцеву было 53 года. Фото: соцсети.
В воскресенье, 14 ноября, стало известно, что в Новосибирске умер 53-летний актер Владимир Казанцев, игравший Городовичка на Дне города в Новосибирске. По предварительной информации, у артиста был коронавирус, врачи не смогли его спасти.
Близкие актера и зрители выражают соболезнования на его странице в соцсетях:
- Светлая память.
- Хороший мужик был!
- Вовка ушел. Больно и грустно....
Владимир Казанцев с 1993 года по 2016 год выступал на сцене театра «Старый дом», а с 2026 года - в «Первом театре»
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