В Новосибирске 397 человек заболели коронавирусом за сутки

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперштаб Новосибирской области сообщил, что за прошедшие сутки от коронавируса в Новосибирской области умерли 13 человек.

- Это мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 66 лет, 67 лет, 80 лет, 83 лет, 89 лет и женщины в возрасте 32 лет, 57 лет, 63 лет, 74 лет, 77 лет, 80 лет, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса умерли 3 566 человек.

Сейчас в реанимации находятся 364 пациента: 59 человек не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала вспышки ковида заболели 76366 жителей области (397 из них - за последние за сутки), в том числе диагноз подвержден у 7721 ребенка (50 детей заразились за прошедшие сутки.

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