В Новосибирске автомобиль ДПС столкнулся с внедорожником

Автомобиль ДПС ехал со спецсигналами на "красный". Фото: читательница "КП-Новосибирск"

14 ноября в Новосибирске служетная Skoda Octavia, за рулем которой был полицейский. врезалась в японский внедорожник. ДТП произошло на перекрестке улицы Советская и Челюскинцев, сообщил читатель «КП-Новосибирск».

- Я шла от метро Красный проспект в обеденное время, около двух часов дня. Заметила ДТП с кортежем полиции, «Скорой помощи» на месте аварии не было, — рассказала читательница КП-Новосибирск.

От удара внедорожник врезался в знак. Фото: читательница "КП-Новосибирск"

По данным очевидцев, обошлось без пострадавших. У автомобиля ДПС оказался разбит бампер.

Подробносли случившегося рассказали в ГИБДД:

— 46-летний водитель Volkswagen Touareg совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который двигался на красный свет с включенными проблесковыми маячками, после чего внедорожник врезался в дорожный знак. Пострадавших нет, проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ДТП произошло в обеденное время. Фото: читательница "КП-Новосибирск"

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