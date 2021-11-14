В Новосибирске белки-попрошайки выпрашивают орехи в парках

Ученые утверждают, что белки быстро привыкают к людям Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске белки выпрашивают орехи в парке Березовая роща, а новосибирцы с удовольствием их снимают на видео.

— Белочки — активные и любознательные, подбегают к прохожим, выпрашивают орехи и не стесняются залезть даже на руку, — говорит Виктория.

Ученые-экологи называют такое поведение финатропизацией - привыканием к человеку. Это происходит во многих больших городах.

— Белки — одни из тех видов, кто очень быстро и хорошо адаптируются к человеку. Обычно белки гнездятся в дуплах или скворечниках, в природе питаются шишками, березовыми сережками. Но им гораздо проще выпросить хлеб, сухари у человека. Дружелюбных белок можно встретить и в Академгородке, там их давно кормят и берегут, — рассказал КП-Новосибирск сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

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