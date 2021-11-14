В Бердске беременной сибирячке с диабетом не предоставили бесплатных сенсоров к инсулиновой помпе

Суд встал на сторону больницы.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Бердский городской суд отказал в удовлетворении иска беременной девушке, больной диабетом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Жительница Бердска подала иск к бердской горбольнице. Суть ее требований была такова: обязать клинику предоставить бесплатные сенсоноры к инсулиновой помпе. Стоят они достаточно дорого, а в ожидании ребенка лишних средств у девушки нет.
Однако суд в этом деле встал на сторону бердской горбольницы, и требования беременной не признал законными.
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