В Новосибирске рыбак провалился под лед

Из воды мужчину вытянули очевидцы.

Видео, как рыбак провалился под лед на Бердском заливе, появилось в группе «Рыбалка в Новосибирске». На кадрах видно, что мужчина самостоятельно не мог несколько минут выбраться из воды.

К счастью, на помощь подоспели очевидцы: они и вытянули сибиряка на берег.

- Ориентировочно все произошло в районе пляжа «Ремикс», добавляют в группе «Рыбалка в Новосибирске».

К счастью, мужчина серьезно не пострадал и после случившегося ЧП отправился домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.