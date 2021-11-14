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Происшествия14 ноября 2021 12:03

В Новосибирске рыбак провалился под лед

Его удалось спасти очевидцам
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Из воды мужчину вытянули очевидцы.

Из воды мужчину вытянули очевидцы.

Видео, как рыбак провалился под лед на Бердском заливе, появилось в группе «Рыбалка в Новосибирске». На кадрах видно, что мужчина самостоятельно не мог несколько минут выбраться из воды.

К счастью, на помощь подоспели очевидцы: они и вытянули сибиряка на берег.

- Ориентировочно все произошло в районе пляжа «Ремикс», добавляют в группе «Рыбалка в Новосибирске».

К счастью, мужчина серьезно не пострадал и после случившегося ЧП отправился домой.

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