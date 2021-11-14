В Новосибирске рыбак провалился под лед

Из воды мужчину вытянули очевидцы.
Видео, как рыбак провалился под лед на Бердском заливе, появилось в группе «Рыбалка в Новосибирске». На кадрах видно, что мужчина самостоятельно не мог несколько минут выбраться из воды.
К счастью, на помощь подоспели очевидцы: они и вытянули сибиряка на берег.
- Ориентировочно все произошло в районе пляжа «Ремикс», добавляют в группе «Рыбалка в Новосибирске».
К счастью, мужчина серьезно не пострадал и после случившегося ЧП отправился домой.
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