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Происшествия14 ноября 2021 10:25

В Новосибирске восьмилетнюю девочку нашли мертвой в квартире

Девочка перед этим жаловалась на сильную головную боль
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Правоохранители выясняют обстоятельства смерти ребенка.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти ребенка.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Восьмилетнюю девочку нашли мертвой в одном из домов в Горском микрорайоне: об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Во втором часу ночи девочку нашли мертвой в коридоре квартиры, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Признаков насильственной смерти на ее теле не было.

Известно, что девочка учится в третьем классе, никаких хронических забований у нее не было.

- Мама девочки рассказала, что накануне утром дочка жаловалась на сильную головную боль, - продолжает источник КП-Новосибирск.

В причинах смерти ребенка сейчас разбираются следователи.

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