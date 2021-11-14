В Новосибирске восьмилетнюю девочку нашли мертвой в квартире

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти ребенка.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Восьмилетнюю девочку нашли мертвой в одном из домов в Горском микрорайоне: об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- Во втором часу ночи девочку нашли мертвой в коридоре квартиры, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Признаков насильственной смерти на ее теле не было.
Известно, что девочка учится в третьем классе, никаких хронических забований у нее не было.
- Мама девочки рассказала, что накануне утром дочка жаловалась на сильную головную боль, - продолжает источник КП-Новосибирск.
В причинах смерти ребенка сейчас разбираются следователи.
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