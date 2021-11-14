Под Новосибирском ребенок получил травмы в бассейне

Мальчику потребовалась помощь врачей. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП произошло в одном из бассейнов, расположенных на территории торгового центра в Краснообске. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Семилетний мальчик был в бассейне, когда случилась беда: он серьезно ушибся. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, - пояснил источник КП-Новосибирск.

Корреспонденты «Комсомолки» связались с мамой мальчика, но она пока не готова раскрывать подробности случившегося.

Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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