В ГИБДД рассказали о состоянии водителя, провалившегося на машине в яму

Водитель иномарки, к счастью, не пострадал.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В ГИБДД по Новосибирской области рассказали о состоянии водителя, чья машина провалилась в яму на улице Семьи Шамшиных. Напомним, ЧП произошло около пяти утра, иномарка проломила ограждение и упала в котлован, где велись ремонтные работы.
- Водитель в момент ЧП был пьян,- пояснили КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирской области.
Мужчине повезло: он не получил никаких травм, отделался только испугом и небольшими ссадинами. Сейчас во всех обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.
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