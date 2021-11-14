В Оби родители пожаловались, что перестала работать молочная кухня

Молочная кухня важна для здоровья детей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Родители из города Оби забили тревогу: там с 1 ноября перестала работать молочная кухня. Об этом сообщает издание «Сибкрай».
- У ребенка пищевая аллергия и он может есть только специализированную кисломолочную продукцию. Пока даже не понимаю, как действовать дальше, - переживает местная жительница Вероника.
Как пояснил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Юданов, эта статья расходов не была включена бюджет. Сейчас проблему с выделением финансирования решают в правительстве Новосибирской области: если все бумаги будут подписаны, то с начала следующего года кухня начнет работать.
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