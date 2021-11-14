В Оби родители пожаловались, что перестала работать молочная кухня

Молочная кухня важна для здоровья детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители из города Оби забили тревогу: там с 1 ноября перестала работать молочная кухня. Об этом сообщает издание «Сибкрай».

- У ребенка пищевая аллергия и он может есть только специализированную кисломолочную продукцию. Пока даже не понимаю, как действовать дальше, - переживает местная жительница Вероника.

Как пояснил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Юданов, эта статья расходов не была включена бюджет. Сейчас проблему с выделением финансирования решают в правительстве Новосибирской области: если все бумаги будут подписаны, то с начала следующего года кухня начнет работать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.