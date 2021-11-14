В Новосибирске иномарка провалилась в яму

На месте ЧП работали полицейские и врачи. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье, 14 ноября, ЧП произошло в центре Новосибирска: как сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», у дома №40 на улице Ипподромской иномарка провалилась в яму.

- Водитель автомобиля Toyota Corona пробил ограждение на месте ремонтных работ, автомобиль упал в котлован, - рассказали очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На месте работали полиция, пожарные и скорая: пострадал ли кто-то время ЧП, на данный момент неизвестно.

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