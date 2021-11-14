В Новосибирске иномарка провалилась в яму

На месте ЧП работали полицейские и врачи.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В воскресенье, 14 ноября, ЧП произошло в центре Новосибирска: как сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», у дома №40 на улице Ипподромской иномарка провалилась в яму.
- Водитель автомобиля Toyota Corona пробил ограждение на месте ремонтных работ, автомобиль упал в котлован, - рассказали очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
На месте работали полиция, пожарные и скорая: пострадал ли кто-то время ЧП, на данный момент неизвестно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер