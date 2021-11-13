Под Красноярском семья с четырьмя детьми пострадала на парковке возле «Царь-Рыбы». фото: ГИБДД по Красноярскому краю.

Под Красноярском произошло крупное ДТП, в котором пострадала многодетная семья. В момент аварии в автомобиле были четыре ребенка. Об этом пишет КП-Красноярск со ссылкой на ГИБДД.

Сотрудники полиции предварительно установили, 35-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» не справился с управлением и наехал на бордюрный камень и здание.

В автомобиле находились 7 человек. В их числе были четверо детей в возрасте 12-ти, 5-ти, трех лет. Также в авто был двухмесячный малыш. Известно, что детей перевозили с грубыми нарушениями правил безопасности.

Так, по данным ГИБДД, пятилетний ребенок ехал без детского устройства, а трехлетний ребенок был в кресле, которое не соответствовало его весу и росту. А грудничка перевозили в обычном «коробе» на руках у 12-летнего пассажира.

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