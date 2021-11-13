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Спорт13 ноября 2021 18:57

Мичков стал самым молодым автором гола за сборную России по хоккею

Он обошел даже Овечкина
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Мичков стал самым молодым автором гола за сборную России по хоккею. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Мичков стал самым молодым автором гола за сборную России по хоккею. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Матвей Мичков, нападающий сборной России, забил гол в ворота национальной команды Швеции. Это произошло во втором периоде матча Кубка Карьяла, сообщает КП-спорт.

Известно, 16-летний Мичков стал самым молодым автором гола. Он даже побил рекорд Александра Овечкина. Знаменитый спортсмен свою первую шайбу в ворота соперника отправил в 2003 году. Тогда Овечкину было 17 лет и 11 месяцев.

Известно, Мичков забил шайбу в лакросс-стиле: спортсмен поймал ее, положил на клюшку, поднял и поднес. Это случилось на 22-й минуте первого периода.

Известно, российской команде предстоит сыграть с чехами. Игра состоится в воскресенье, 14 ноября. Матч начнется в 14:40 по Москве.

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