Погода в Новосибирске на 14 ноября 2021 года: мокрый снег и гололедица на дорогах

Снова будут осадки в виде мокрого снега Фото: Иван МАКЕЕВ

По прогнозам синоптиков, погода в Новосибирске на 14 ноября 2021 года будет следующей: ночью будет идти снег, а днем мокрый снег. Такой прогноз дают специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра.

— 14 ноября погода будет облачной с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха составит -2...-4 градусов. Днем -1...+1, скорость ветра составит 11 метров секунду —говорится на сайте ведомства.

По данным «Яндекс.Погоды», 14 ноября, с утра новосибирцев ожидает снежная погода с температурой воздуха -2...-1 градусов, ночью -3...-1.

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