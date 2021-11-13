Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж после смерти жены. Фото: Прохор Шаляпин // Инстаграм.

Певец Прохор Шаляпин, два месяца назад похоронивший супругу Татьяну Дэвис, кардинально сменил имидж. Артист отправился в парикмахерскую, где его перекрасили в блондина. О преображении Прохора Шаляпина сообщает КП-шоу-бизнес.

— Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нем или как его назовут. Неважно, как называть сакуру, — как ее ни назови, она все равно цветет божественно, — написал Шаляпин в Инстаграм.

На снимке обесцвеченный Шаляпин предстал в белом костюме и шелковой рубашке. Взгляд на фотографии у артиста полон печали.

Известно, Шаляпин женился на Дэвис в июле 2021 года. Молодожены хотели провести медовый месяц в Мексике. Но все пошло не по плану — на свадьбе новоиспеченная супруга заразилась ковидом. Болезнь стремительно поразила женщину — с каждым днем ей становилось хуже. Через неделю с начала заболевания ее госпитализировали. Татьяна Дэвис месяц была на ИВЛ в коме. Организм женщины не справился с недугом — в сентябре 2021 она умерла, не приходя в сознание.

После смерти супруги Прохору Шаляпину достались 4 квартиры в Москве. Дэвис записала недвижимость на молодого жениха еще до регистрации брака.

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