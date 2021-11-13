Новосибирец ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала его сестра

Женщину уже выписали из больницы. Фото: Сергей Куртов

Житель Новосибирска ищет свидетелей аварии, в которой пострадала его сестра. По словам мужчины, ДТП произошло на улице Фрунзе, 11 ноября, когда его родственница переходила дорогу на зеленый свет. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

— Водитель женщина не скрылась с места аварии, она дала показания сотрудникам дорожной полиции. Обстоятельства мне не известны, до настоящего времени звонка из полиции не поступало. Вчера сестре вытаскивали остатки зубов, ей зашили рваные раны на лице, — рассказал КП-Новосибирск сибиряк.

По словам брата пострадавшей, через 10 минут после аварии сестру увезла скорая помощь. В больнице ей зашивали губы: у нее выбито 5 зубов, разбиты десна и левая сторона лица.

Мужчина уверяет, что смотреть на сестру без слез нельзя — очень тяжело.

— Большая просьба, кто был свидетелем данного происшествия или располагает записями видеонаблюдения, сообщите информацию по номеру +79994631930. Свидетели нужны для суда, — добавил сибиряк.

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