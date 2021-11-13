В Новосибирске мужчина украл у школьника портфель

Мужчина украл сумку и пропал. Фото: Светлана Кисс

В Новосибирске мужчина украл у ребенка школьный портфель у гимназии №5 в Советском районе. Инцидент произошел 12 ноября после уроков. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама пятиклассника Светлана.

— Сын всегда начиная с первого класса, после уроков играет с друзьями рядом со школой, а так как сумки у них тяжелые они их оставляют на территории гимназии, кто оставляет портфель у крыльца, некоторые ребята просто кучей сваливают друг на друга и идут играть. Также было и вчера, после уроков они поиграли, и пришло время расходится по домам, все разобрали свои сумки, но нашей там не оказалось, — рассказывает КП-Новосибирск мама школьника.

По словам женщины, придя за сумкой на две минуты раньше, сын бы успел застать свою сумку там, где и оставил, но уже было поздно. Это было видно по камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали кражу. На кадрах видно, как мужчина 40-45 лет с легкой руки крадет портфель и уходит. Сразу после произошедшего Светлана написала заявление в полицию.

— Я искренне не понимаю, зачем взрослому мужчине красть сумку у ребенка! Скорее всего он надеялся на то, что в нем будут деньги или телефон, но к счастью, ни того ни другого не было, — добавила сибирячка.

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