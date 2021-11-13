В Новосибирске в столкновении двух иномарок пострадал 4-летний мальчик

Машины закинуло по разные стороны. Фото: ГИБДД 54

В субботу, 13 ноября, в 11:40 минут, в Новосибирске на улице В. Ващука столкнулись две иномарки: «Хендай Солярис» и «Шевроле Кобальт». Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по городу.

— В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Шевроле», 4-летний мальчик. Его с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

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