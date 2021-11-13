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Происшествия13 ноября 2021 10:55

В Новосибирске женщина пыталась пронести в колонию наркотики в животе

Предназначались они для ее мужа
Мария ГРИГОРЯН
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Наркотики были спрятаны в ее организме. Фото: ГУ МВД 54

Наркотики были спрятаны в ее организме. Фото: ГУ МВД 54

В Новосибирске 22-летняя девушка пыталась пронести в колонию, где сидит ее муж, наркотики. Для этой цели она спрятала их в животе. Врачи вытащили из нее 25 капсул с гашишем весом 75 граммов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

— Злоумышленница оказалась ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности жительницей Республики Тыва. Задержанная планировала передать наркотики супругу, пронеся их в колонию внутриполостным способом. Женщину срочно доставили в больницу, где медики вывели из ее организма запрещенные вещества, — сообщает ведомство.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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