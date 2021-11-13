В Новосибирской области за сутки выявили 402 случая Covid-19

За сутки выявлено 402 новых заражений Covid-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области 13 ноября выявили еще 402 новых заражений. Также за стуки от коронавирсуной инфекции скончались еще 14 человек. Об этом сообщил оперштаб региона.

— Скончались шесть мужчин в возрасте 56 лет, 58 лет, 63 года, 64 года, 71 год, 79 лет и восемь женщин в возрасте 54 года, 66 лет, 67 лет, 72 года, 77 лет, 83 года, 85 лет, 92 года, — сообщили в оперативном штабе.

За прошедшие сутки с ковидом в больницы были доставлены 3 843 новосибирсцев, в том числе 50 детей. В отделениях реанимации находятся 348 человек. На аппарате ИВЛ находятся 63 пациента.

Всего за время пандемии в Новосибирской области зафиксировано 75 969 случаев заражения ковидом, в том числе у 7 671 ребенка. Полностью вылечились 55 738 пациентов, за сутки число выздоровевших составляет 209 человек.

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