В Новосибирске полиция ищет 17-летнего парня с цыганской внешностью

Он исчез в сентябре 2021 года. Фото: МВД 54

В Новосибирске полиция разыскивает без вести пропавшего 17-летнего Козловского Федора Артуровича. Парень в сентябре 2021 года самостоятельно покинул Центр социальной помощи семье и детям в Кировском районе.

— Приметы: на вид 17 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, цыганская внешность, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Стражи порядка просят помочь в поисках подростка и сообщить им о местонахождении разыскиваемого по телефонам: 8(383)232-15-69, 242-02-02. Анонимность они полностью гарантируют.

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