В Новосибирске пассажира автобуса высадили из-за попытки оплатить проезд онлайн

В транспорте не было терминала для оплаты проезда онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске местного жителя Александра Анисимова, пассажира автобуса №34, высадили из-за того, что он не смог рассчитаться наличкой за проезд. Мужчина хотел оплатить за проезд картой, однако кондуктор заявил, что сделать это невозможно, так как нет нужного оборудования. Инцидент случился в пятницу, 12 ноября.

— Непонятно, что делать в такой ситуации: и скандалить не хочется, и осадок неприятный остается. У меня деньги есть, я не чувствую себя «зайцем», а они ставят в неловкое положение», — приводит слова мужчины «Вести Новосибирск».

Известно, что этот автобус числится у перевозчика ИП Полнарева О. М. КП-Новосибирск попытался связаться с компанией, чтобы получить комментарий относительно произошедшей ситуации. Однако там заявили, что не слышали об инциденте, поэтому пока не могут дать каких-либо комментариев.

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